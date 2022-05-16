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Понедельник, 16 мая 2022, 14:38 мск

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Назначена дата съезда ЛДПР, на котором выберут нового лидера партии

Высший Совет ЛДПР принял решение о проведении 27 мая внеочередного съезда партии, на котором выберут нового председателя партии. Об этом сообщил врио фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

Как отметил политик, «ЛДПР продолжит активную политическую деятельность и обязательно выполнит все задачи, которые оставил нам Владимир Жириновский».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.

Сегодня, 16 мая, появился первый претендент на пост лидера ЛДПР. Как сообщал «Новый День», кандидатуру на должность председателя партии выдвинул бывший депутат Госдумы, член Высшего совета ЛДПР Александр Шерин. По его словам, решение принято после консультаций с однопартийцами из разных регионов РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЛДПР

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