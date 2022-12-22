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Четверг, 22 декабря 2022, 10:35 мск

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«Закат Европы»: Володин оценил последствия введения потолка цен на нефть и газ

Фото из архива официального сайта Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек «закат Европы» после введения потолка цен на газ и нефть. За эту «авантюрную политику» лидеров европейских стран заплатят обычные европейцы, заявил политик. По его мнению, установив потолок цен на газ и нефть, «европейские государства сами себя наказали».

«Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах. Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют», – написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, для европейцев «времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен» ушли в прошлое. Лучшие годы Европы были благодаря России и ее ресурсам, указал спикер Госдумы, отметив, что этот факт «они, наконец, стали признавать».

Парламентарий полагает, что Евросоюз попал под влияние США, в результате чего «потерял свою субъектность и суверенитет».

«Страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития», – заключил он.

Ранее сообщалось, что США и их союзники планируют ужесточить санкции в отношении нефтяного экспорта из России. Первый замминистра финансов США Адевале Адейемо анонсировал переговоры по снижению ценового потолка.

США и ЕС утвердили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Мера начала действовать с 5 декабря одновременно с эмбарго ЕС на поставки российской нефти.

Кремль анонсировал ответные меры на введение ценового потолка, но конкретные решения пока не приняты.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Володин Вячеслав

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