Газа выпустила 85 россиян, в Конгрессе решили отдать Киеву активы Москвы, 100 000 приморцев остались без света – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя запомнится неожиданным заявлением Израиля о невозможности согласовать вывод россиян из сектора Газы и разрешением от палестинцев на выход 85 граждан РФ через КПП «Рафах». На этой же неделе ЦБ РФ высказался против действующих программ льготной ипотеки, а Госдума – за создание реестра злостных алиментщиков.

Стихия недели – тайфун оставил без света 100 тысяч жителей Приморья

В Приморском крае двое суток бушевал тайфун с ливнями и сильным ветром. За одну ночь в регионе выпала двойная норма осадков, ледяной дождь вызвал множественные обрывы линий электропередач. Под аварийные отключения света попали около 100 тыс. жителей края. В двух районах объявили режим ЧС муниципального масштаба.

Разрешение недели – сектор Газа включил первых 85 россиян в список на эвакуацию

Власти сектора Газа внесли первых 85 россиян в список иностранцев, которым разрешили эвакуироваться из анклава через КПП «Рафах». На территории Египта россиян встретят представители дипмиссии РФ. Россия отправила в Египет два спецборта, чтобы вывезти из региона граждан РФ и СНГ, попросивших об эвакуации.

По данным МИД РФ, всего в списке на эвакуацию порядка тысячи россиян.

Список недели – Госдума одобрила в первом чтении создание национального реестра злостных алиментщиков

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении создание в России реестра злостных неплательщиков алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей. В список предложено вносить граждан, получивших административное или уголовное наказание за неисполнение обязанности, а также объявленных в розыск по тем же причинам.

По данным ФСПП, более 1,2 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам.

Неодобрение недели – ЦБ РФ высказался против сохранения нескольких программ льготной ипотеки

Банк России отказался поддержать сохранение действующих в стране программ льготной ипотеки. Регулятор настаивает, что должна работать только одна программа, только для тех, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий. В Банке России напомнили, что льготная ипотека задумывалась как антикризисная и временная мера.

Шок недели – Израиль обещал согласовать эвакуацию россиян в ближайшие дни, а потом потребовал две недели

Российские дипломаты были шокированы заявлением израильского посла, что для согласования эвакуации граждан РФ понадобится две недели. В МИД РФ заверили, что дипломаты вместе с МЧС, Росавиацией и Минтрансом круглосуточно работали, составляя списки и согласовывая процедуру со своей стороны. Все необходимые документы были переданы заинтересованным лицам заранее. Последние четыре дня МИД Израиля сообщал, что разрешение «будет выдано завтра», а теперь потребовал две недели.

Неудача недели – в горах Абхазии искали, но так и не нашли группу диверсантов

Силовые ведомства Абхазии сообщили о поисках группы вооруженных людей в горах. По данным МВД, неизвестные были вооружены иностранным оружием и шли в сопровождении коптера. Источник из Минобороны рассказал, что около 50 диверсантов пришли из Грузии, чтобы совершить теракт в аэропорту Сухуми. Позже силовики признались, что информация о группе с оружием не подтвердилась.

Кража недели – в Конгрессе США одобрили конфискацию российских активов в пользу Украины

Комитет по иностранным делам в Конгрессе США поддержал инициативу передать Украине часть замороженных российских активов. Документ предусматривает создание «международного компенсационного механизма» и запрет на возврат России денег, пока Москва не заплатит Киеву компенсацию.

В Кремле предупредили, что Россия будет защищать свои законные интересы, и Вашингтону отъем российских средств грозит судебными издержками. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина уверена, что конфискация денег, принадлежащих российским структурам, приведет к проблемам в мировой финансовой системе.

Шантаж недели – республиканцы пригрозили заблокировать помощь для Киева, если Белый дом не ужесточит миграционную политику.

В Конгрессе США республиканцы сделали помощь для киевского режима орудием шантажа. Они пригрозили заблокировать любые средства для Киева, если демократы не согласятся ужесточить иммиграционное законодательство. В акции участвовали даже поддерживавшие Украину члены республиканской партии.

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