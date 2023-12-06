Совет Федерации 7 декабря назначит дату выборов президента

Совет Федерации на заседании в четверг, 7 декабря, рассмотрит вопрос о проведении президентских выборов 17 марта. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству на своем заседании 6 декабря рассмотрит проект постановления Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Вопрос будет внесен на рассмотрение очередного пленарного заседания Совета Федерации 7 декабря 2023 года», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

«У нас с 7-го числа начинает течь срок, когда мы можем назначить выборы президента. <…> Мы подумали, у нас с вами попадает 7-13-е, но можно не откладывать, собственно, завтра на пленарном заседании вопрос рассмотреть, – сказал Клишас на заседании комитета. – Проект постановления мы подготовили. Предлагается на 17 марта выборы назначить с учетом того, что там выходной день после праздника 8 марта на предыдущее воскресенье падает. Поэтому так в принципе все стандартно, в стандартном соответствии с законом».

«Сегодня совет палаты на основании нашего предложения включит это в повестку пленарного заседания», – добавил он.

На завтрашнее заседание Совфеда будет приглашена председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, уточнил сенатор. Решение по вопросу о многодневном голосовании на выборах главы государства, по его словам, примет ЦИК.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что Совет Федерации официально объявит о начале в России президентской выборной кампании 13 декабря.

До этого источник РИА Новости сообщил, что Совфед на заседании 13 декабря может назначить дату выборов президента РФ, предположительно, на 17 марта 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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