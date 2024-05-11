Путин вступил в должность, деньги «побежали» с Запада, ЕС принял решение по активам РФ – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Вторая короткая неделя мая вместила достаточное число важных событий, среди которых инаугурация Владимира Путина, освобождение новых поселений от контроля ВСУ, массовый вывод активов с Запада из-за риска блокировки.

Событие недели – инаугурация Владимира Путина

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента РФ по итогам состоявшихся в марте выборов. Церемония проходила в Большом Кремлевском дворце в присутствии почти 2600 гостей, среди которых были сенаторы, депутаты, судьи Конституционного суда, главы регионов, Герои России, представители конфессий, деятели науки, культуры.

Путин занял президентское кресло в пятый раз, но теперь на шесть лет, до 2030 года. В речи после принесения присяги глава государства заявил, что россияне сами будут определять судьбу своей страны ради будущих поколений. Россия готова к диалогу с Западом, к укреплению добрых отношений со всеми странами, но только на равных, с позиции партнеров и без высокомерия.

Поток недели – россияне массово выводят с Запада активы

Состоятельные россияне массово выводят активы из стран Запада из-за риска блокировки. Большинство возвращает деньги в Россию, инвестируя в производство и сферу технологий. Часть обеспокоенных бизнесменов перемещают капиталы в дружественные страны, например, Объединенные Арабские Эмираты. С начала СВО на Украине богатейшие граждане Росси вывели из Европы в Россию и дружественные страны не менее 50 млрд долларов.

Освобождение недели – ВС РФ освободили от боевиков еще четыре населенных пункта в зоне СВО

6 мая Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили сёла Котляровка в Купянском районе Харьковской области и Соловьево в Донецкой народной республике. ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 122 районах и сумели продвинуться на нескольких направлениях.

8 мая стало известно о взятии под контроль еще двух населенных пунктов. Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль деревню Кисловка в Харьковской области. В результате успешных действий бойцов группировки войск «Центр» было полностью освобождено село Новокалиново в ДНР.

Высылка недели – Лондон выслал военного атташе России

МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России и ограничении срока действия российских дипломатических виз. В МИД России пообещали дать «адекватный ответ» действия британских властей.

При этом, только 6 мая британского посла Найджела Кейси вызывали в МИД РФ, где выразило решительный протест в связи с заявлением Лондона о праве Украины наносить удары по территории РФ британским оружием. Москва призвала Лондон задуматься о неизбежных катастрофических последствиях его враждебных шагов.

Решение недели – ЕС согласовал изъятие доходов от замороженных российских активов

Послы стран-членов Евросоюза договорились изъять доходы от замороженных активов России, которые были реинвестированы. Большую часть этих денег планируется использовать для прямых закупок оружия для Киева. 10% от суммы вложат в развитие ВПК стран ЕС. Теперь решению предстоит пройти утверждение Советом ЕС на уровне министров.

Происшествие недели – 19 человек отравились наркотиками в Астрахани

Пятеро жителей Астрахани в возрасте от 18 до 40 лет умерли, еще 14 попали в больницу после употребления неизвестного вещества. 11 пострадавших в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности нескольким лицам. 10 мая полиция сообщила, что подозреваемый в распространении некачественных наркотиков задержан.

© 2024, РИА «Новый День»

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