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Понедельник, 3 июня 2024, 19:44 мск

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Администрация Байдена занимается поиском дополнительных систем ПВО для Украины

Фото: Pixabay

Помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме в Вашингтоне, посвященном внешнеполитическим вопросам в понедельник, 3 июня, заявил, что вопросами поиска и приобретения для Украины дополнительных систем противовоздушной обороны занимается непосредственно администрация США, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель администрации США сказал: «Украине нужна противовоздушная оборона, чтобы защитить свое небо от ракет для спасения жизней людей, но это также необходимо и для того, чтобы спасти свою экономику. Экономика, чтобы генерировать ресурсы для содержания своих военнослужащих на фронте. И поэтому Соединенные Штаты сейчас активно работают над тем, чтобы приобрести для Украины дополнительные системы противовоздушной обороны. Идея о том, что мы можем каким-то образом поддерживать военные усилия, но не поддерживать экономику Украины, противоречит всему, что мы знаем о проведении эффективной военной кампании».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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