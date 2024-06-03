В Белом доме пообещали Киеву рассмотреть вопрос о «расширении географии» применения американского оружия

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 3 июня, заявил, что США готовы обсуждать с Украиной «расширение географии» ударов по России, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Никого не должно шокировать то, что президент Зеленский* с одной стороны благодарен, а с другой – продолжает продвигать свои требования. Поэтому такой разговор у нас будет. У нас будут с украинцами обсуждения об этом. Приведут ли эти обсуждения к дополнительным политическим изменениям, пока сказать не могу, но то, что США не повернутся спиной к потребностям Украины – это точно».

Следует отметить, что ранее в понедельник, 3 июня, BBC News сообщило, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти его страны «будут просить западных союзников о расширении масштаба применения западного оружия вглубь России».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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