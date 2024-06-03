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Вторник, 4 июня 2024, 00:37 мск

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Известного американского эксперта Скотта Риттера по приказу Госдепа сняли с рейса по пути на ПМЭФ

Фото: pixabay.com

Известный американский эксперт, экс-разведчик Скотт Риттер в понедельник, 3 июня, заявил, что в Нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди по приказу Госдепа был снят с рейса в Стамбул, через который он собирался прилететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству Риттер сказал: «Меня сняли с рейса в Стамбул из Нью-Йорка. У меня забрали паспорт, сняли с рейса мои чемоданы. Причину, по которой меня не выпускают из страны мне не назвали. Мне заявили, что это делается по указанию Госдепартамента».

«Госдеп боится моего участия в ПМЭФ. Я знаю, что они этого боятся. Думаю, в этот раз мне уже будет невозможно добраться до Санкт-Петербурга. Но я продолжу попытки ездить в Россию, потому что я считаю, что важно ездить в Россию, чтобы участвовать в деятельности по продвижению улучшения отношений между нашими странами», – добавил американский эксперт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова так прокомментировала инцидент, произошедший со Скоттом Риттером: «По приказу Госдепартамента США американские полицейские сняли с рейса колумниста Скотта Ритера, который направлялся на Питерский форум. Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?»

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня, его тема в 2024 году: «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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