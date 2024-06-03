российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 июня 2024, 01:25 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Столтенберг уверен, что США продолжат поддерживать Украину, даже если Трамп вновь станет президентом

Фото: официальный сайт НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «абсолютно уверен» в том, что США продолжат поддерживать Украину, даже если на президентских выборах победит Дональд Трамп, – сообщает в понедельник, 3 июня, телеканал Sky News.

В эфире британского телеканала Генсек НАТО сказал: «Я абсолютно уверен, что как европейские союзники, так и США продолжат поддерживать Украину, поскольку это соответствует нашим интересам в сфере безопасности. Я ожидаю, что США продолжат это делать независимо от исхода выборов президента США».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Минтранспорта и Управление гражданской авиации США игнорируют нарушения корпорации Boeing / Известного американского эксперта Скотта Риттера по приказу Госдепа сняли с рейса по пути на ПМЭФ / В Белом доме «понимают роль» Красной армии в победе над фашизмом / В Белом доме пообещали Киеву рассмотреть вопрос о «расширении географии» применения американского оружия / США и НАТО не планируют отправлять военных советников на Украину / Китай обвинил США в создании хаоса в мире / В Белом доме сообщили, кто от США примет участие на конференции по Украине в Швейцарии / Администрация Байдена занимается поиском дополнительных систем ПВО для Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Политика, США, Украина,