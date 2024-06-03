Столтенберг уверен, что США продолжат поддерживать Украину, даже если Трамп вновь станет президентом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «абсолютно уверен» в том, что США продолжат поддерживать Украину, даже если на президентских выборах победит Дональд Трамп, – сообщает в понедельник, 3 июня, телеканал Sky News.

В эфире британского телеканала Генсек НАТО сказал: «Я абсолютно уверен, что как европейские союзники, так и США продолжат поддерживать Украину, поскольку это соответствует нашим интересам в сфере безопасности. Я ожидаю, что США продолжат это делать независимо от исхода выборов президента США».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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