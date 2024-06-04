В Кремле рассказали о программе Путина на ПМЭФ

Помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге во вторник, 4 июня, заявил, что Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5-7 июня выскажется о ситуации в национальной и мировой экономике, о политической обстановке, встретится с руководителями мировых информационных агентств- сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Ушаков сказал: «В своем выступлении наш президент поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике. Даст оценки проблемам, которые в настоящее время испытывают международная торговая и финансовая системы. …Освещаться форум будет, как всегда, и российскими, и зарубежными СМИ, где-то подсчитано, что журналисты будут из 50 стран мира, в том числе и из недружественных».

«Президент 5 июня проведет в Санкт-Петербурге встречу с руководителями мировых информационных агентств. 6 июня проведет переговоры с лидерами Республики Сербской, Боливии и Зимбабве.7 июня Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ, в ходе которой поделится своим видением ситуации в мировой экономике и политике, даст оценку российской экономике в условиях СВО. После пленарной сессии Владимир Путин встретится с представительницами организации «Женщины бизнеса», – добавил помощник главы государства.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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