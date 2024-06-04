Путин поручил Минсельхозу поддержать аграриев, пострадавших от заморозков

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник, 4 июня, обсудил проблемы с урожаем плодовых культур в связи с ударившими заморозками в ряде регионов страны и поручил главе Минсельхоза принять решения по поддержке сельхозпроизводителей, – сообщают СМИ.

Обращаясь к министру сельского хозяйства Оксаны Лут, глава государства сказал: «У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки, погибло где-то чуть больше одного процента урожая. В связи с заморозками этими мы без яблок-то не останемся? Оксана Николаевна, надеюсь, что своевременно будут приняты все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению всех мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров по импорту. Только ничего не затягивайте, чтобы не привело к каким-то скачкам цен на внутреннем рынке. …А вообще-то, мы сколько собственным производством закрываем яблочную эту тему? Сколько сами-то мы производим в процентном отношении к рынку?»

«Общее производство плодовой продукции составляет порядка 44%. По показателям Доктрины продовольственной безопасности пороговое значение составляет 60% и именно его необходимо достичь к 2030 году», – ответила глава Минсельхоза.

В ответ на комментарий Оксаны Лут президент сказал: «Есть над чем работать здесь. Надо условия создавать соответствующие. Надо с экономическим блоком правительства проработать, с Минфином как следует. Условия надо создавать! Может и быстрее инвестиции пойдут. Яблоневые сады не можем посадить что ли? Понятно, что они должны вырасти. Но достаточно быстро же растут. Главное, экономические условия создать. Подумайте еще над этим, посоветуйтесь с коллегами. Что нам до 2030 года тянуть-то? Мне кажется, быстрее все можно сделать».

«Надеюсь, что своевременно будут приняты все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению всех мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров по импорту. Ничего не затягивайте, чтобы не привело к каким-то скачкам цен на внутреннем рынке», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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