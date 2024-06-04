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Вторник, 4 июня 2024, 21:33 мск

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Путин поручил Шойгу координировать работу по развитию ОПК

Архив, фото: kremlin

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник, 4 июня, заявил, что Сергей Шойгу будет координировать работу в сфере оборонно-промышленного комплекса, – сообщают СМИ.

В ходе совещания глава государства сказал: «К среде необходимо завершить работу по проекту о первоочередных задачах ОПК. Поскольку вопросы такие разноплановые – нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники – здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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