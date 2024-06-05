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Среда, 5 июня 2024, 18:03 мск

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Путин поздравил премьер-министра Индии с победой его партии на парламентских выборах

Фото из архива kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в среду, 5 июня, поздравил премьер-министра Республики Индия Нарендру Моди с победой Индийской народной партии на завершившихся парламентских выборах.

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Президент России тепло поздравил Нарендру Моди с успехом Индийской народной партии на завершившихся на днях всеобщих парламентских выборах. Это является отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее международного авторитета».

«С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, которое будет и далее расширяться по всем направлениям», – добавили в Кремле.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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