Путин: Я прав – Байден предсказуем

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в среду, 5 июня, заявил, что оказался прав, когда говорил о предсказуемости американского лидера Джо Байдена, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, кто из кандидатов в президенты США выгодней России, глава государства сказал: «Все восприняли мое заявление по поводу господина Байдена с усмешками и увидели даже в этом какой-то скрытый наезд на него. Он политик старой школы, и то, что ему не понравилось, и он начал потом меня атаковать, как я и думал. Значит, я прав, он предсказуем. Но если так по большому счету, нам все равно».

«Я говорю совершенно искренне: я бы не сказал, что после выборов в американской политике что-то изменится на российском направлении. Мы так не думаем. Думаем, что ничего по сути серьезного не произойдет», – добавил Путин.

Отметим, что во встрече с президентом России Владимиром Путиным принимают участие представители информагентств из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, США, Узбекистана, Китая, Ирана, Великобритании, Турции, Кореи, Италии, Германии, Японии, Испании и Франции.

Модератор встречи – генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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