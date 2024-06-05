Путин рассказал о соотношении потерь России и Украины в зоне СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в среду, 5 июня, заявил, что потери России в ходе конфликта в разы меньше, потерь Украины, их соотношение составляет «один к пяти», – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства сказал: «Потери России в ходе конфликта в разы меньше потерь Украины. Соотношение безвозвратных потерь сил на СВО РФ и Украины – один к пяти. ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 50/50. …В плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, в России – 6465 украинских. …В зоне боевых действий на Украине погибли минимум 30 российских журналистов».

«Идущая на Украине тотальная мобилизация с личным составом проблем не решает. Мобилизация на Украине идет только на восполнение потерь. США настаивают на снижении порога возраста мобилизации на Украине до 18 лет, это «секрет Полишинеля». ВСУ мобилизуют около 30 тыс. человек в месяц», – добавил Путин.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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