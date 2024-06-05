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Среда, 5 июня 2024, 23:00 мск

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Путин ответил на вопрос о поставках Киеву дальнобойного оружия

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в среду, 5 июня, заявил, что Россия имеет право поставлять свое оружие туда, откуда будут наноситься удары по поставщикам дальнобойных вооружений Украине, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о поставках Киеву дальнобойного оружия, глава государства сказал: «Мы думаем о том, что, если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть ассиметричным. Мы над этим подумаем. Удары по России при участии стран Запада означают их прямую войну против России, Москва будет реагировать».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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