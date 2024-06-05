Путин сказал, когда Россия использует ядерное оружие

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в среду, 5 июня, предложил не доводить ситуацию до использования ядерного оружия, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, при каких условиях Россия может нанести ядерный удар, глава государства сказал: «Давайте не доводить ситуацию не только до использования ядерного оружия, но и до угрозы его использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда его не использует. У нас же есть ядерная доктрина, посмотрите, что там написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Нельзя относиться к этому легко, поверхностно, а нужно относиться к этому профессионально. Я надеюсь, что все в мире будут относиться таким образом к решению вопросов подобного рода».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube