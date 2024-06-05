Путин: Пусть боятся!

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в среду, 5 июня, комментируя западные карикатуры, изображающие его в виде монстра, заявил «пусть боятся!», – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос модератора пресс-конференции Андрея Кондрашова, как он относится к карикатурам в западных СМИ, где его изображают в виде монстра или злодея, Путин сказал: «Правильно они рисуют, так и надо. Пусть боятся!»

«Песков бережет мое настроение, мне это все не показывает. А вообще, нет времени для просмотра пропагандистских материалов в западных СМИ», – добавил глава государства.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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