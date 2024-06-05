Путин назвал «чушью и собачьим бредом» заявления Запада о желании России напасть на НАТО

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в среду, 5 июня, назвал «чушью» и «собачьим бредом» утверждения о желании РФ напасть на НАТО, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства сказал: «Не надо ничего придумывать и на этих придумках формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим. Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?! Кто это придумал? Это чушь, бред собачий!»

«Но! Это было бы бредом, если бы не было задумкой, чтобы одурачить свое собственное население. «А, караул! Скоро Россия на нас нападет, и надо срочно вооружаться! Срочно направлять вооружение на Украину!» А на самом деле для чего это делается? Чтобы удержать свое собственное положение величия. Вот для чего это делается! Вот для чего эти угрозы и пугалки для бюргеров в Германии и Франции и в других частях Европы и быть не может», – подчеркнул Путин.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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