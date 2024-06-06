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Четверг, 6 июня 2024, 19:22 мск

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Байден запретил Украине применять американское оружия по Кремлю

Фото: страница Белого дома в соцсети

Президент США Джо Байден во время визита во Францию для празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии в четверг, 6 июня, заявил, что поставляемое Украине американское оружие не должно использоваться для ударов по Москве или Кремлю, – сообщает ABC News.

В интервью телеканалу Байден сказал: «Американское оружие разрешено использовать вблизи границы, откуда другая сторона наносит удары по конкретным целям на Украине. Мы не санкционируем удары на 200 миль вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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