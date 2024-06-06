Стало известно, когда Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 6 июня, сообщил, что Владимир Путин выступит с программным заявлением на пленарной сессии Петербургского международного форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня, ориентировочно в 14:00 по московскому времени, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, предствитель Кремля сказал: «Это будет, я думаю, часа в два-три (14:00-15:00. мск.), где-то в этом районе».

На пленарной сессии также выступят президенты Боливии Луис Арсе и Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Следует напомнить, что накануне открытия Петербургского международного экономического форума, 4 июня, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ даст оценку состоянию российской экономики в условиях СВО, затронет проблемы международной торговли и финансовой системы.

«В своем выступлении наш президент поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, даст оценки по проблемам, которые в настоящее время испытывает международная торговая и финансовая система, потом, конечно же, обрисует положение в российской экономике, даст оценку ее функционированию в условиях СВО, о структурных изменениях поговорит, о долгосрочной стратегии развития страны и т.д. … Естественно, в ходе сессии ответов-вопросов президент, как всегда, я думаю, ответит и на многочисленные вопросы по международной проблематике, в том числе касающиеся и украинского кризиса», – сказал помощник президента России.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube