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Пятница, 7 июня 2024, 18:59 мск

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Путин: Россия добьется победы

Архив. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня, заявил, что план Генштаба будет успешно реализован на Украине, и Россия добьется победы, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Как мне сказал руководитель одной европейской страны, все договоренности с ними могут быть достигнуты только на базе поражения или победы. Россия, конечно, добьется победы. …Мы постепенно выдавливаем противника с территории Донбасса и других, прилегающих территорий, все планы будут реализованы. Наши вооруженные силы с начала года освободили 47 населённых пунктов и 880 кв. км территории. У Генштаба есть план действий, и он будет успешно реализован».

«Исполнительная власть Украины утратила легитимность. Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти на Украине, но Россия готова искать, с кем вести переговоры. При этом, переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях», – добавил Путин.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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