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Пятница, 7 июня 2024, 18:59 мск

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Путин: Необходимости в мобилизации нет

Архив, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня, заявил, что новой волны мобилизации не планируется, поскольку безо всякой мбилизации в прошлом году подписали контракты с Вооруженными силами более 300 тысяч человек, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства сказал: «С начала года контракты с ВС РФ добровольно подписало больше 160 тыс. человек без всякой мобилизации. В прошлом году без всякой мобилизации наши мужчины, наши люди, настроенные патриотично, добровольно пришли в военкомат и подписали контракты с Вооруженными Силами. И таких было свыше 300 тысяч человек. Нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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