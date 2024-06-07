Столтенберг готов отказаться от создания фонда помощи Украине

Планы по созданию фонда помощи Украине объемом €100 млрд за счет взносов стран НАТО в следующие пять лет могут быть не воплощены в жизнь, поскольку генсек альянса Йенс Столтенберг готов отказаться от этой идеи из-за несогласия союзников, – сообщает в пятницу, 7 июня, агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет: «Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине в связи с несогласием среди членов альянса. В частности, Турция призвала союзников избегать создания впечатления активной вовлеченности НАТО в конфликт. Новое предложение подразумевает, что процент отчислений стран альянса в «фонд Украины» будет зависеть от размера ВВП, и это поддерживает большинство союзников».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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