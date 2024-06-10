Путин обсудил с президентом Бразилии украинскую «мирную конференцию» в Швейцарии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой в понедельник, 10 июня, изложил принципиальные подходы российской стороны по поводу украинской «мирной конференции» в Швейцарии.

В сообщении Кремля говорится: «При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой «мирной конференцией» в Швейцарии. Президент Бразилии в свою очередь обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине, что отражено в известной совместной инициативе Бразилии и Китая на этот счет».

«Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении успешно развивающегося стратегического партнёрства России и Бразилии по всем основным направлениям. Условлено, в частности, продолжить тесное взаимодействие двух стран с учетом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в «Группе двадцати», – сообщили также в пресс-службе Кремля.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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