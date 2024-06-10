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Вторник, 11 июня 2024, 00:26 мск

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ХАМАС оценил резолюцию Байдена, принятую Совбезом ООН

Фото: Freepik

Исламское движение сопротивления ХАМАС в понедельник, 10 июня, заявило, что приветствует резолюцию, принятую Совбезом ООН, о постоянном прекращении огня и полном выводе войск из сектора Газа.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале палестинского движения, говорится: «ХАМАС приветствует то, что было включено в резолюцию Совета Безопасности относительно постоянного прекращения огня в секторе Газа, полного вывода войск с этой территории, обмена пленными, восстановления, возвращения перемещенных лиц в места их проживания, отказа от любых демографические изменений или сокращение территории сектора Газа, а также предоставление необходимой помощи нашему народу в необходимых объемах».

«Мы по-прежнему готовы к сотрудничеству с посредниками на непрямых переговорах, нацеленных на реализацию вышеуказанных положений. Но любые консультации должны проходить в соответствии с требованиями палестинцев и ХАМАС», – добавили в исламском движении.

Ранее сегодня Совет безопасности ООН 14 голосами «за» принял резолюцию США, предложенную Джо Байденом о поэтапном плане прекращения огня в секторе Газа. Россия от голосования воздержалась.

Газа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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