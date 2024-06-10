Блинкен обсудил с главой Минобороны Израиля прекращение огня в секторе Газа

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 10 июня, заявил, что Энтони Блинкен и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили освобождение заложников и план прекращения огня в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В письменном заявлении Миллера, распространенном Госдепом, говорится: «Госсекретарь (Блинкен, – прим.ред.) и министр обороны (Израиля, – прим.ред.) обсудили предложение о достижении прекращения огня в секторе Газа в рамках сделки по освобождению заложников, об обеспечении освобождения всех заложников и оказании гуманитарной помощи Газе. Госсекретарь Блинкен высоко оценил приверженность Израиля заключению сделки, а также подтвердил, что ответственность за ее принятие лежит на ХАМАС».

Ранее в понедельник, 10 июня, Совет Безопасности ООН принял проект резолюции США, о полном прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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