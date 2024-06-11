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Вторник, 11 июня 2024, 20:31 мск

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Байден продолжает гордиться своим сыном, несмотря на вердикт присяжных

Фото: страница Белого дома в соцсети

Президент США Джо Байден после вынесения обвинительного вердикта сыну Хантеру по делу о нарушениях при хранении оружия заявил, что продолжает гордиться своим сыном, несмотря ни на что, – передает CNN.

Как сообщает телеканал, после объявления вердикта присяжных Джо Байден сказал: «Как я сказал на прошлой неделе, я президент, но я также еще и отец. Моя жена Джилл и я любим нашего сына и очень гордимся тем человеком, которым он является сегодня. Я приму исход этого дела и буду уважать суд. Джилл и я всегда будем рядом с Хантером и остальными членами нашей семьи, своей любовью и поддержкой. Ничто и никогда этого не изменит».

В свою очередь, председатель комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер заявил: «Сегодняшний вердикт – это шаг к привлечению к ответственности, но до тех пор, пока министерство юстиции не проведет расследование в отношении всех, кто был вовлечен в коррупционные схемы Байденов по распространению влияния, которые принесли семье Байденов более $18 млн в виде зарубежных платежей, будет ясно, что чиновники министерства продолжают покрывать Большого Парня, Джо Байдена».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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