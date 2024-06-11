Путин анонсировал встречу с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Москве во вторник, 11 июня, заявил, что рассчитывает на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане на саммите ШОС, – сообщили в Кремле.

В ходе общения с главой турецкого МИДа, Путин сказал: «Хочу попросить вас передать наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время, в июле, по-моему, 3-4 числа он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия, и у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», – сказал Путин.

«Господин президент Реджеп Тайип Эрдоган передает вам привет. Я этот привет вам передаю», – сказал в ответ Фидан на встрече с главой российского государства.

Напомним, что президент России Владимир Путин 3-4 июля посетит Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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