Путин подписал указы о присуждении Государственных премий

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 июня, подписал указы о присуждении Государственных премий Российской Федерации 2023 года в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности. Вручение государственных премий традиционно пройдет в День России, 12 июня.

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Государственные премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2023 года присуждены Ильдару Абдразакову; Андрею Коробцову и Константину Фомину; Ольге Таратыновой и Борису Игдалову.

Государственные премии Российской Федерации в области науки и технологий 2023 года присуждены Михаилу Ковальчуку, Евгению Адамову, Владимиру Асмолову; Сергею Готье, Марине Мининой, Могели Хубутия; Петру Чумакову.

Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2023 года присуждена Юлии Белеховой.

Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2023 года присуждена Николаю Слабжанину».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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