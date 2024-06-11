Белоусов включен в состав Совбеза России

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 июня подписал указ, согласно которому министр обороны Андрей Белоусов включается в число постоянных членов Совета Безопасности страны.

В документе за подписью главы государства, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов, говорится: «Внести в состав Совета безопасности РФ изменение, включив в состав Совета безопасности Российской Федерации в качестве постоянного члена этого совета Белоусова А. Р. – министра обороны Российской Федерации».

Кроме того, согласно указу Путина, бывший министр обороны Сергей Шойгу назначается на должность секретаря Совета Безопасности России вместо занимавшего ранее этот пост Николая Патрушева, который стал помощником президента РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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