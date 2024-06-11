Путин включил Белоусова, Алиханова и Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 июня подписал указы, согласно которым министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также помощник президента Алексей Дюмин включены в составы Военно-промышленной комиссии и комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

В документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов, говорится: «В составе комиссии: включить следующих лиц: Алиханов А.А. – министр промышленности и торговли РФ; Белоусов А.Р. – министр обороны РФ; Дюмин А.Г. – помощник президента РФ».

Также глава государства включил Белоусова, Алиханова и Дюмина в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

«Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами: Дюмин А.Г. – помощник президента РФ (секретарь комиссии); Белоусов А,Р. – министр обороны РФ; Алиханов А.А. – министр промышленности и торговли РФ», – говорится в тексте указа, подписанном Путиным.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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