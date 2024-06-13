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Четверг, 13 июня 2024, 23:36 мск

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США вынудили пять стран отдать свои системы ПВО Украине

Фото: www.whitehouse.gov

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским* на саммите стран-членов G7 в Италии в четверг, 13 июня, заявил, что пять стран «согласились» передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot и иные системы ПВО, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский лидер сказал: «На настоящий момент мы получили обязательства от пяти стран по батареям Patriot и другим системам противовоздушной обороны. Кроме того, пусть другие страны, которые ожидают от нас поставок американских систем ПВО в будущем, знают, что им придется подождать. Все, что у нас есть, будет поступать на Украину, пока не будут удовлетворены ее нужды. А потом мы выполним обязательства перед другими странами».

Апулия, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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