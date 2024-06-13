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Пятница, 14 июня 2024, 02:13 мск

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Медведев рассказал, зачем Запад создает экономические кризисы

Кадр из видео в телеграм-канале Дмитрия Медведева

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад искусственно создает экономические кризисы, чтобы сохранить свое превосходство и благополучие, – сообщает в пятницу, 14 июня, «Российская газета».

В статье «Время метрополий истекло», Медведев пишет: «Для сохранения своего «элитарного» (а называя вещи своими именами – паразитического) существования самоназванный «золотой миллиард» не гнушается ничем. Вплоть до искусственного создания экономических кризисов. Среди примеров этого можно выделить отказ от оперативного выделения кредитов через глобальные институты развития и помощь прозападной оппозиции. При этом Запад старательно имитирует взаимоуважительный диалог, пытаясь создать благоприятный для себя международный фон. Для этого учреждаются программы партнерства, когда выкачивание дешевого сырья для европейской промышленности драпируется разнообразными пиар-акциями».

«Охотно наживаются неоколонизаторы и на оказании гуманитарной помощи, без зазрения совести отбирая последний кусок хлеба у небогатых стран. Взять хотя бы ситуацию с распределением украинского зерна в рамках «Черноморской инициативы», которая была предложена в интересах нуждающихся в продовольствии государств Африки и Азии. В итоге беднейшим государствам досталось лишь около 3% от общих объемов поставок», – говорит в своей статье зампред российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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