Путин назвал количество российских военных в зоне СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в Солнечногорске в пятницу, 14 июня, заявил, что в зоне СВО сейчас находятся около 700 тыс. военнослужащих, – сообщают СМИ.

В ходе общения с участниками встречи глава государства сказал: «Вот здесь у нас в программе «Время героев» участвует 80 человек, а в зоне специальной военной операции находятся почти 700 тысяч!»

«Что касается харьковского направления, мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, с тем чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам. Понятно, что там глубина 10-15 километров, и она не лишает противника возможности наносить удары дальнобойными средствами, но все-таки постепенно отодвигает от наших крупных населенных пунктов эту угрозу. Действовать нужно аккуратно, постепенно, и если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, ну что ж, мы тогда задумаемся о том, как действовать дальше. Ребята, которые там сейчас воюют, они достойно выполняют эту задачу», – добавил Путин.

Солнечногорск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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