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Пятница, 14 июня 2024, 21:12 мск

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Палата представителей США утвердила расходы на оборону на следующий год

Фото: официальный сайт Сената США

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила военные расходы на 2025 финансовый год в размере 895,2 млрд. долларов. «За» проголосовали 217, «против» – 199 законодателей.

В документе, принятом Палатой представителей, говорится, что «на ядерные программы предусмотрено выделение $33 млрд, на закупку нового оружия – $164 млрд, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – $144 млрд, на эксплуатацию и обслуживание военной техники – $295 млрд, на выплату денежного довольствия и медицинское обслуживание личного состава – $236 млрд., на жилье для него –, $18 млрд., на разработку и приобретение системы борьбы с беспилотниками – $350 млн.».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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