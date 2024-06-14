В Кремле назвали «бессрочными» мирные предложения Путина для переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 14 июня, заявил, что условия для ведения мирных переговоров, озвученные Владимиром Путиным, бессрочные, однако – условия на фронте быстро меняются, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, есть ли срок у мирных предложений Путина, Песков сказал: «Они, разумеется, бессрочные. Но ситуация на фронте динамично меняется. И наступит какой-то момент, когда она опять поменяется таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение позиций, поэтому это уже для раздумий киевского режима, стоит ли так рисковать или есть смысл задуматься сейчас.…Инициатива Путина была озвучена сегодня, в том числе, в связи с конференцией в Швейцарии».

«Отсутствие легитимности Зеленского не является препятствием для ведения переговоров. Не так важно, кто ведет переговоры, главное – чтобы их результаты фиксировались легитимными представителями», – добавил представитель Кремля.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube