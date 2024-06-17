В Кремле рассказали подробности предстоящего визита Путина в Северную Корею

Помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге в понедельник, 17 июня, заявил, что в ходе государственного визита Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня достаточно много времени будет посвящено неформальному общению с лидером КНДР Ким Чен Ыном, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Кремля сказал: «Девятнадцатого июня президент совершит государственный визит в Корейскую Народно-демократическую республику. Визит пройдет формально в течение двух дней, но восемнадцатого июня президент только поздно вечером прилетит в Пхеньян, а вся содержательная часть состоится 19 июня. Предстоящий визит Путина станет вторым за всю историю наших отношений визитом главы российского государства в Пхеньян. В последний раз Путин посещал Пхеньян в 2000 году, где тогда он провел переговоры с Ким Чен Иром, отцом нынешнего корейского руководителя, а сам Ким Чен Ир трижды бывал в России – в 2001, 2002 и 2011 годах».

«Программа визита весьма насыщенная – тут и переговоры в различных форматах, в том числе, в расширенном составе, и неформальное общение лидеров. Кстати, неформальное общение лидеров – этому будет посвящено достаточно много времени, поскольку в ходе этих переговоров, к которым могут быть подключены те или иные члены делегации, будут обсуждаться наиболее важные, чувствительные вопросы. Программа визита также предусматривает торжественный концерт в честь визита Путина, государственный прием, и возложение венка к Монументу «Освобождение», посвященному воинам Красной Армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны, – сообщил помощник президента РФ и добавил: «У нас весьма солидная делегация. Среди участников с нашей стороны: глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава министерства обороны Андрей Белоусов, Александр Козлов – не только как министр природных ресурсов и экологии, но и он является сопредседателем межправкомисси по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт. От министерства обороны еще участвует дополнительно заместитель министра Алексей Криворучко. Глава Роскосмоса Юрий Борисов, от РЖД – Олег Белозеров, и губернатор Приморского края Олег Кожемяко».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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