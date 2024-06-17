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Понедельник, 17 июня 2024, 23:29 мск

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ФРГ пообещала Украине танк «Франкенштейн»

Руководитель отдела наземных систем немецкой компании по производству вооружений Rheinmetall Бьорн Бернхард заявил, что Украина в ближайшее время получит новый танк «Франкенштейн», который сможет сбивать российские ракеты и беспилотники, – сообщает Bild.

В интервью немецкому изданию Бернхард сказал: «Основой нового танка «Франкенштейн» для Украины станет Leopard 1. Мы установим на его корпус самую современую зенитную систему Skyranger, способную противостоять угрозам на коротких дистанциях. Skyranger может уничтожать рои беспилотников, что имеет решающее значение на украинском фронте. У нас есть еще много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм. Мы ориентируемся на долгосрочную перспективу на Украине».

Как пишут немецкие журналисты, «украинская армия уже получила около 100 танков Leopard 1 в обычной комплектации, однако киевские чиновники не раз заявляли недовольство противовоздушной обороной этих машин на фоне постоянных атак российских беспилотников».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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