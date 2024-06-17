Белый дом обеспокоен визитом Путина в КНДР

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 17 июня, заявил, что США будут «предельно внимательно» следить за визитом президента России Владимира Путина в КНДР, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Мы обеспокоены укреплением отношений между этими двумя странами. Мы будем предельно внимательно наблюдать за визитом Путина в Северную Корею. Они могут заключить соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, которое может как-то повлиять на безопасность на Корейском полуострове. Хотя, признаков, которые бы на это указывали, мы пока не видим».

Ранее в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга сообщил журналистам, что Владимир Путина в ходе государственного визита в Пхеньян 18-19 июня планируется подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает дальнейшее сотрудничество в сфере международной политики, экономики и вопросов безопасности.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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