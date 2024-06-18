Путин: Победа будет за нами!

Президент России Владимир Путин во вторник, 18 июня, направил поздравительную телеграмму в адрес участников и гостей форума-выставки, приуроченной ко второй годовщине деятельности фонда «Народный фронт. Всё для Победы!», в которой заявил, что «Победа будет за нами!»

В поздравлении главы государства говорится: «Дорогие друзья! Приветствую участников и гостей форума-выставки, приуроченной к двухлетней годовщине деятельности фонда «Народный фронт. Всё для Победы!» За это время сотрудники фонда, созданного Общероссийским народным фронтом, многое сделали для помощи участникам специальной военной операции, нашим героям, которые доблестно сражаются за Родину, ее территориальную целостность и безопасность, защищают жизнь наших граждан. …Такая идущая от сердца забота укрепляет боевой дух наших солдат и офицеров. Убедительно показывает, что вместе мы ответим на любые вызовы. А значит, победа будет за нами».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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