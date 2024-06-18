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Вторник, 18 июня 2024, 20:02 мск

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Блинкен опроверг заявление Нетаньяху о задержках поставок оружия Израилю

Фото: Рейтер

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Госдепартаменте во вторник, 18 июня, опроверг заявление израильского премьера о задержках поставок оружия, и заявил, что приостановлена была лишь передача одной партии бомб особой мощности, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава американского Госдепа сказал: «Как вы знаете, мы приостановили только одну поставку, о которой говорил президент Байден, это касается 2000-фунтовых бомб, поскольку мы опасаемся их использования в таком густонаселенном районе, как Рафах. Все остальное оружие поставляется Израилю в обычном порядке».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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