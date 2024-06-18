Блинкен прокомментировал возможный выход США из договора с Украиной

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник, 18 июня, выразил уверенность, что США в будущем не откажутся от своих обязательств перед Украиной в рамках подписанного 13 июня договора о безопасности, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Блинкен сказал: «Любое международное соглашение всегда содержит механизм, позволяющий одной из сторон выйти из него. Это стандартное положение по исполнению любых таких соглашений. Но, все мы видели, что США и многие другие страны несокрушимо привержены оказанию помощи Украине, чтобы она могла прочно стоять на собственных ногах. Я не ожидаю, что это изменится».

«Стратегия по Украине, которую реализовывали и будут реализовать в индивидуальном порядке и коллективно США и союзники на протяжении более чем двух лет, показывает эффективные результаты. Саммит НАТО в июле должен обеспечить дальнейшую поддержку Украины и привести ее к успеху», – добавил глав Госдепа США.

Следует напомнить, что ранее New York Times писала, что Киев беспокоит пункт в соглашении о безопасности между Украиной и США, по которому Вашингтон может расторгнуть его, уведомив Киев за шесть месяцев.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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