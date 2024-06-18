Трамп заявил, что Байден опозорил США на весь мир

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Висконсин во вторник, 18 июня, заявил, что Джо Байден на саммите G7 в Италии опозорил Соединенные Штаты перед лицом всего мира, и теперь обвиняет во всем этом «искусственный интеллект», – сообщают СМИ

Комментируя заявление Белого дома, что разошедшиеся в соцсетях видео, где президент США странно ведет себя на публике, являются «дешевыми фейками», Трамп сказал: «Байден позорит нас на мировой арене. В эти выходные он превратил США в насмешку перед лицом всего мира. Теперь он винит в этом искусственный интеллект. Говорит, что СМИ представляют все так, будто он не знает, где находится... Потом Обама уводил его за руку, будто он ребенок. Обама мог бы помягче сделать это, не так резко. Теперь люди Байдена очень расстроены из-за этого».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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