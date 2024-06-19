Путин выразил признательность Вьетнаму за взвешенную позицию по украинскому кризису

Президент России Владимир Путин в преддверии визита в Социалистическую Республику Вьетнам написал для официального издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» (Народ) статью, в которой поблагодарил вьетнамских друзей за взвешенную позицию по украинскому кризису.

В статье «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем» Владимир Путин говорит: «В преддверии своего очередного, уже пятого визита в Социалистическую Республику Вьетнам хотел бы со страниц авторитетного и влиятельного издания «Нянзан» поделиться своим видением истории, современного состояния и будущего российско-вьетнамского партнёрства. Символично, что наша предстоящая поездка во Вьетнам пройдёт в те дни, когда отмечается 30-летие подписания российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений. Этот стратегический документ открыл широкие возможности для укрепления и развития всего комплекса двусторонних связей. На новом историческом этапе придал им мощный импульс и нарастающую динамику. У истоков нашего двустороннего сотрудничества стоял великий сын вьетнамского народа и большой друг нашей страны Хо Ши Мин. В России чтят память этого выдающегося патриота, политика и государственного деятеля, который всегда твёрдо и непреклонно отстаивал суверенитет и свободу своей Родины».

«Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования. Всё это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений», подчеркнул глава российского государства и добавил: «Вместе с вьетнамскими друзьями продолжим наращивать двусторонние связи, развивать сотрудничество на благо наших народов, в интересах стабильности и процветания в регионе и мире в целом. И уверен, что наши страны, опираясь на лучшие традиции дружбы, взаимного доверия и взаимопомощи, добьются всех поставленных масштабных целей».

Вечером в среду, 19 июня, завершился государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР, лидер этой страны Ким Чен Ын лично проводил главу российского государства до трапа самолета в аэропорту Пхеньяна. В общей сложности главы двух государств общались более 11 часов. Президент России вылетел во Вьетнам.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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