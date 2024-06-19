Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 июня, прибыл с государственным визитом во Вьетнам, где у него состоятся переговоры со всем высшим руководством страны и подписание совместного российско-вьетнамского заявления о принципах всеобъемлющего стратегического партнерства.

В Ханое Владимир Путин встретится с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе визита Путина во Вьетнам «будет принято двустороннее совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами, а также будет подписан целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях: в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной».

Ханой, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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