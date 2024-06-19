российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 июня 2024, 23:12 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом

Фото: Freepik

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 июня, прибыл с государственным визитом во Вьетнам, где у него состоятся переговоры со всем высшим руководством страны и подписание совместного российско-вьетнамского заявления о принципах всеобъемлющего стратегического партнерства.

В Ханое Владимир Путин встретится с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе визита Путина во Вьетнам «будет принято двустороннее совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами, а также будет подписан целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях: в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной».

Ханой, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Путин выразил признательность Вьетнаму за взвешенную позицию по украинскому кризису / Ким Чен Ын объявил период «нового расцвета» в отношениях с Россией / Белый дом призвал всех «сильно беспокоиться» сближением России и КНДР / Путин прибыл в столицу Северной Кореи / Путин: Победа будет за нами! / Путин объявил расширение программы дальневосточной ипотеки / Путин написал статью для Северокорейского издания / Белый дом обеспокоен визитом Путина в КНДР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Россия, Путин Владимир, Юго-Восточная Азия,