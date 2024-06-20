Путин заявил о возможных изменениях ядерной доктрины

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита во Вьетнам в четверг, 20 июня, заявил, что Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине в связи с «понижением порога» применения ядерного оружия вероятным противником, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Путин сказал: «Мы сейчас думаем на тему о том, что бы в ядерной доктрине можно было бы поменять. Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия. На Западе разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности. Россия знает, что среди западных стран есть идея о том, что подобное оружие можно было бы применить. Москва обращает на это внимание. Превентивный удар нам пока не нужен. Потому что в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен».

Ханой, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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