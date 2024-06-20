Путин рассказал о ситуации под Харьковом

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита во Вьетнам в четверг, 20 июня, заявил, что, если из-под Харькова будут пытаться выдавить наши войска «любой ценой», это будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о ситуации под Харьковом, президент России сказал: «Что касается харьковского направления. Здесь секрета-то нет, я еще полгода назад говорил о том, что если обстрелы наших населенных пунктов приграничья будут продолжаться, мы будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории. Они продолжились, эти обстрелы, и мы сделали то, о чем и говорили».

«Нам известно, что главным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой опять, я хочу это подчеркнуть, именно – «опять любой ценой» выдавили наши подразделения на линию госграницы. И они планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а потом и с выборами в США. Ну, посмотрим, что будет происходит на самом деле. Но вот эта команда «любой ценой», а я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем говорю. Это будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам», – сказал Путин и добавил: «Но, посмотрим, на самом деле, что будет происходить. В любом случае, я говорил, что у нас нет целей к Харькову подходить. Это все-таки тактическое направление, а противник будет пытаться подать это как стратегический успех, если у него что-то получится. Посмотрим, что у него на самом деле будет получаться».

Ханой, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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