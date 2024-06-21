В одиннадцати российских регионах будет сокращена доля гастарбайтеров

Министерство труда и социальной защиты в пятницу, 21 июня, заявило, что разработало проект постановления о сокращении допустимой доли иностранных работников на 2025 год в одиннадцати субъектах России.

В сообщении пресс-службы ведомства, в частности, говорится: «Минтруд России с учетом предложений от регионов разработал проект постановления о сокращении в 11 субъектах РФ допустимой доли иностранных работников на 2025 год. …Дополнительные ограничения на использование иностранной рабочей силы планируется ввести в Оренбургской, Челябинской, Калужской, Магаданской, Рязанской, Самарской, Амурской областях, в республиках Удмуртия и Дагестан, в Краснодарском и Красноярском краях. В целом, за исключением региональных особенностей, установленная допустимая доля иностранных работников сохраняется».

«На 2025 год сохраняется запрет на привлечение к работе трудовых мигрантов в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов, палаток, рынков. Допустимая доля мигрантов устанавливается ежегодно для регулирования привлечения иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка труда приоритетного трудоустройства граждан России», – добавили в Минтруда РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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