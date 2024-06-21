В Госдепе объяснили, зачем США разрешили Киеву атаковать российские территории американским оружием

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс на брифинге в Киеве в пятницу, 21 июня, заявил, что Вашингтон разрешил Украине атаковать американским оружием области России для того, чтобы она не могла использовать свою территорию как убежище, откуда наносит поражение украинским силам, – сообщают местные СМИ.

Отвечая на вопрос, разрешали ли США Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории России, Басс сказал: «Мы хотим убедиться, что Россия не сможет использовать свою территорию в качестве убежища, из которого она безнаказанно совершает атаки на украинские силы. Напомню, Джейк Салливан (помощник Джо Байдена по национальной безопасности, – прим.ред.) сказал, что разрешение наносить удары американским оружием по России – это не вопрос географии, а вопрос здравого смысла. По понятным причинам, я не буду вдаваться в оперативные детали, которые могли бы раскрыть наши намерения, и дать России возможность принять контрмеры против украинских сил».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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